Милонов выступил против идеи возвращения продажи пива на российских стадионах

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов раскритиковал идею возвращения пива на футбольные стадионы во время матчей.

«Я плохо отношусь к продаже пиво на стадионе. Я — принципиальный трезвенник. Мы должны бороться за здоровье нации. Сегодня разрешают продажу пиво, а завтра водку с наркотиками на стадион можно будет пронести. Считаю, что пиво на стадионе быть не должно. Пиво и спорт ничто не связывает», — цитирует политика Sport24.

Ранее в СМИ сообщалось, что российское правительство внесет поправки ко второму чтению законопроекта о продаже пива на стадионах. Они распространены на все виды спорта.

Отмечалось, что пиво можно будет не на трибунах, а только в специально организованных местах.