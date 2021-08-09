«Спартак» прибыл в Лиссабон без Промеса и Мозеса

Московский «Спартак» прилетел в Лиссабон для подготовки к матчу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

Как сообщает твиттер красно-белых, команда прибыла в Португалию без хавбека Виктора Мозеса и форварда Квинси Промеса. Они пропустят матч из-за различных травм. Мозес получил повреждение в первом тайме матча с «Нижним Новгородом» (1:2) и был заменен. Промес оказался в лазарете после первого тура РПЛ.

Добавим, что матч «Бенфика» - «Спартак» состоится во вторник, 10 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.

Напомним, что в первой игре в Москве со счетом 2:0 победила «Бенфика». Авторами голов стали Рафа Силва и Жилберто Жуниор.