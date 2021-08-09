Тренер «Бенфики» считает, что «Спартаку» нечего терять в ответном матче квалификации Лиги чемпионов

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от ответной игры с московским «Спартаком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Витория может быть уволен в случае поражения? Я хочу выиграть, хочу, чтобы «Бенфика» прошла дальше. Я хочу, чтобы Руй Витория продолжил работу в «Спартаке» и выиграл с ним все титулы. Желаю ему удачи, но для меня «Бенфика» важнее. «Спартаку» нечего терять. Он будет играть на победу», - приводит Sport24 слова наставника.

Напомним, что первый матч в Москве завершилась поражением «Спартака» со счетом 0:2.

Ответная встреча португальского и российского клубов состоится 10 августа в Лиссабонне. Начало матча в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что «Спартак» занимает 11-е место в таблице чемпионата РПЛ, а «Бенфика» в первом матче национального первенства переиграла на выезде «Морейренсе» (2:1).