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09 августа 19:50

Руй Витория: Соперник сложный, но «Спартак» готов побеждать

Встреча пройдет во вторник на арене «Эштадиу да Луш».

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

- Мы находимся в худшей позиции по сравнению с «Бенфикой», но сдаваться и проигрывать завтра не в наших планах. Мы будем бороться за раунд плей-офф, соперник сложный, но мы готовы побеждать, - приводит слова «РИА Новости».

Напомним, что первый матч в Москве завершилась поражением «Спартака» со счетом 0:2.

Ответная встреча португальского и российского клубов состоится 10 августа в Лиссабонне. Начало матча в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что «Спартак» занимает 11-е место в таблице чемпионата РПЛ, а «Бенфика» в первом матче национального первенства переиграла на выезде «Морейренсе» (2:1).

источник: «РИА Новости»
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