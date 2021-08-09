«Сочи» победил на своем поле «Урал» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» в домашнем матче третьего тура чемпионата России переиграл екатеринбугский «Урал» со счетом 2:0.

На 8-й минуте болгарский форвард Ивелин Попов вывел хозяев вперед. Второй гол «Сочи» забил Кристиан Нобоа. Он реализовал пенальти на 71-й минуте встречи.

Таким образом, после трех туров «Сочи» набрал шесть очков и вышел на шестое место в таблице РПЛ. Клуб из Екатеринбурга имеет в активе одно очко и располагается на 15-й строчке.

14 августа «Урал» сыграет в гостях с московским «Спартаком». «Сочи» в следующем туре примет дома «Химки». Матч состоится 16 августа.

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