«Лейпциг» заинтересован в подписании контракта с Захаряном

Клуб немецкой бундеслиги «Лейпциг» проявляет интерес к российскому полузащитнику Арсену Захаряну.

По информации «Спорт-Экспресса», «красные быки» готовы выкупить 18-летнего футболиста у московского «Динамо». Отмечается, что в данный момент переход Захаряна в «Лейпциг» маловероятен.

Контракт полузащитника с «Динамо» действует до конца июня 2024 года. Стоимость Захаряна оценивается в четыре миллиона евро.

В текущем сезоне РПЛ хавбек провел три матча, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Добавим, что Захарян был в предварительном составе сборной России на Евро-2020, но пропустил турнир из-за болезни.