Рауль Рианчо: Бердыев стал бы отличным спортивным директором «Спартака»

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо назвал имя специалиста, который по его мнению подходит на пост спортивного директора клуба.

«Спортивный директор должен хорошо знать не только внутренний рынок игроков, но и международный...Думаю, на эту должность «Спартаку» бы подошел Курбан Бердыев. Мне кажется, он бы стал отличным спортивным директором», — цитирует Рианчо Sport24.

Напомним, что 4 августа после матча квалификации ЛЧ с «Бенфикой» (0:2) Дмитрий Попов подал в отставку с должности спортивного директора «Спартака». Он покинул клуб из-за разногласий с женой владельца клуба Заремой Салиховой.