Мостовой открыт для предложения стать спортивным директором «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что готов к любой должности в стане красно-белых.

«Что касается меня, то я всегда открыт для предложений из «Спартака». В том числе и на должность спортивного директора. Мой телефон всегда включен, мой номер знают абсолютно все. Но, честно говоря, мне в это не особо верится: за эти годы, как я ушел из футбола, никто так и не обратился. Поэтому я уже на это и не рассчитываю. Но для предложений открыт, конечно», — приводит Sport24 слова экс-футболиста сборной России.

Напомним, что после матча квалификации Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» (0:2) Дмитрий Попов подал в отставку с должности спортивного директора «Спартака». Он покинул клуб из-за разногласий с женой владельца клуба Заремой Салиховой.

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