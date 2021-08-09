Антон Шунин: «Динамо» - атакующая команда, обладающая классным подбором игроков

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин оценил старт бело-голубых в новом сезоне чемпионате России.

«В каждой из трех побед на старте все складывалось по-разному. Все понимали, что будет непросто, тем более первые два матча мы провели на выезде. В Уфе никогда легко не игралось, к тому же на искусственном поле летом очень жарко. Вели 2:0, что-то не получилось, за 10 минут соперник сравнял счет. Но у нас классный подбор футболистов, атакующая команда, поэтому мы пошли вперед и забили еще», - цитирует вратаря Sport24.

Напомним, что »Динамо» набрало девять очков, обыграв «Ростов» (2:0), «Уфу» (3:2) и московский ЦСКА (2:1).

Также без поражений в матчах РПЛ пока идут петербургский «Зенит» и казанский «Рубин».