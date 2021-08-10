Геннадий Орлов: В этом сезоне меня разочаровал Дзюба, с такой игрой Карпин не вызовет его в сборную

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру нападающего петербургского «Зенита» команды Артема Дзюбы в матче третьего тура РПЛ с «Краснодаром» (3:2).

Отметим, что Артем выходил в стартовом составе в трех турах нового сезона РПЛ, но результативными действиями не отметился. Ранее главный тренер сине-бело-голубых заявлял, что форварду требуется время для набора физических кондиций.

«В этом матче меня особенно разочаровала игра Дзюбы. Уж очень был пассивен, мало помогал в атаке, не успевал. То есть он выпадал из игры. Ждем, что он будет прибавлять от матча к матчу, но пока не получается. Если так пойдет дальше, будут менять. Тем более сейчас появился новый игрок . Думаю, он приживется. На сегодняшний день это так выглядит.

Дзюбу уже нельзя выпускать с такой игрой. После такой игры, конечно, в сборную России Дзюба вызов не получит. Чудес не бывает. Тем более там новый тренер. Валерий Карпин точно будет брать только тех, кто сейчас в прекрасной форме», - сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Зенит» с девятью очками возглавляет таблицу чемпионата России, «Краснодар» расположился на 11-й позиции.