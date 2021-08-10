Мурад Мусаев: Березуцкий – умный специалист, он преодолеет трудности в ЦСКА

Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о наставнике московского ЦСКА Алексее Березуцком.

«Алексей работал в штабе Леонида Слуцкого, имеет за плечами богатый опыт в качестве футболиста. Мы с ним сейчас учимся вместе, он очень умный специалист. Уверен, что Березуцкий преодолеет трудности и дальше пойдет улучшение результата. Почему? Потому что Алексей знает, чего хочет», - приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Напомним, что в третьем туре РПЛ ЦСКА уступил «Динамо» со счетом 1:2. В предыдущей встрече красно-синие также потерпели поражение от «Локомотива» (1:2).

После трех матчей в чемпионате России подопечные Березуцкого расположились на девятой строчке, набрав три очка.