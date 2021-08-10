Стоунз в ближайшее время продлит контракт с «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз в ближайшее время продлит контракт с клубом. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 27-летний англичанин поставит подпись под соглашением, рассчитанном до 2026 года.

Напомним, что Стоунз перешел в «Сити» из «Эвертона» в августе 2016 года за 55,6 миллионов евро. С тех пор он сыграл за команду 168 матчей, забил десять голов и отдал две результативные передачи. В составе «горожан» Джон стал трехкратным чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022-го. Рыночная стоимость защитника оценивается в 30 млн евро.

За сборную Англии дебютировал в мае 2014 года. Всего за национальную команду провел 49 встреч, отличившись двумя мячами.