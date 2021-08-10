Агент Ткаченко назвал российских футболистов, способных выступать в АПЛ

Футбольный агент Герман Ткаченко назвал российских игроков, способных заиграть в чемпионате Англии.

«Может уехать Бакаев - за счет скорости, дриблинга. Может уехать Дивеев. Сафонов и «Брайтон»? Это не утка, хорошо знаю главного скаута «Брайтона». Сафонов подходит по своим качествам для этого клуба. Но Матвей в «Брайтоне» - это невозможно! «Краснодар» не продаст его никогда. Сафонов для них символ. Они могут дрогнуть, только если это будет какой-то топ-клуб. Если «Брайтон» даст 50 млн евро за Сафонова, клуб его не продаст. Могу поспорить», - приводит слова Ткаченко «Чемпионат».

Напомним, что Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». За основной состав начал выступать с января 2019 года. С тех пор он сыграл за команду 85 матчей, в 24-х из них оставив ворота «сухими».

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023-го. Рыночная стоимость голкипера оценивается в 14 миллионов евро.

За сборную России дебютировал в июне 2021 года. Всего Матвей провел за национальную команду три встречи, в том числе две на Евро-2020.