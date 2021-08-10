Форвард «Челси» Абрахам продолжит карьеру в «Роме»

Нападающий лондонского «Челси» Тэмми Абрахам, вероятнее всего, продолжит карьеру в итальянской «Роме». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, римляне согласовали с »аристократами» переход 23-летнего футболиста. По условиям сделки «волки» арендуют англичанина на сезон с обязательством последующего выкупа. При этом первая выплата составит лишь 5 млн евро, а остальная сумма будет распределена на несколько лет. В итоге трансфер обойдется «Роме» в 40 млн евро.

Рыночная стоимость форварда оценивается в 38 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне Тэмми сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

Напомним, что Абрахам является воспитанником «Челси». Всего он провел за лондонский клуб 82 матча, забил 30 голов и отдал 12 результативных передач. В составе «пенсионеров» Тэмми стал победителем Лиги чемпионов.