«Барселона» сделала последнее предложение Месси о продлении контракта

Испанская «Барселона» сделала последнее предложение форварду Лионелю Месси. Об этом сообщает La Porteria.
По информации источника, сине-гранатовые возобновили переговоры с 34-летним аргентинцем, несмотря на состоявшуюся прощальную пресс-конференцию. Отмечается, что переговоры с представителями Месси ведет Ферран Ревертер, генеральный директор клуба.
Напомним, что 5 августа сине-гранатовые объявили об уходе Месси. 34-летний Лионель покинул сине-гранатовых из-за финансовых, которые существуют в чемпионате Испании.
Аргентинец выступал за сине-гранатовых на протяжении всей карьеры. В составе каталонского клуба 34-летний Месси четыре раза победил в Лиге чемпионов и стал десятикратным чемпионом Испании. В прошлом сезоне первенства Испании Месси принял участие в 35 матчах, забил 30 голов и сделал 11 результативных передач.
По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.