Тренер «Колоса» рассчитывает, что его команда пройдет казахстанский «Шахтер» в основное время

Главный тренер украинского «Колоса» Руслан Костышин заявил, что его команда не готовилась к тому, что исход противостояния с казахстанским «Шахтером» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций будет определятся в серии пенальти.

«Никакой специальной подготовки не проводили. Одно дело тренировки, другое - матч. Хочу выполнить поставленную перед нами задачу в основное время. Думаю, игра не изменится, она будет такой же агрессивной. Постараемся пройти в следующий этап. Иначе время потраченное на перелет потрачено зря», - приводит слова Костышина «Метарейтинг Казахстан».

Добавим, что первая встреча между этими командами, которая состоялась в украинском городе Ковалевка, закончилась со счетом 0:0. Ответная игра пройдет сегодня в казахстанской Караганде и начнется в 17:00 по московскому времени.