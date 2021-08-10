Карагандинский «Шахтер» будет играть с «Колосом» на победу в ответном матче Лиги конференций

Главный тренер казахстанского «Шахтера» Магомед Адиев поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против украинского «Колосса».

«Как я уже сказал перед первой встречей, впереди нас ждет непростая игра. «Колосс» - непростой орешек, он показал, что в первой игре, что многим командам придется с ним нелегко. Постараемся обыграть их дома, играем только на победу. Планируем в завтрашнем матче сыграть немного выше, но нельзя забывать о балансе. У нас есть несколько тактических планов, которые мы хотим использовать в этой игре», - приводит слова Адиева «Метарейтинг Казахстан».

Добавим, что первая встреча между этими командами, которая состоялась в украинском городе Ковалевка, закончилась со счетом 0:0. Ответная игра пройдет сегодня в казахстанской Караганде и начнется в 17:00 по московскому времени.