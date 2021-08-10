Стали известены подробности травмы форварда ЦСКА Заболотного

Стали известны подробности травмы нападающий московского ЦСКА Антона Заболотного, которую он получил в матче третьего тура чемпионата России с «Динамо» (1:2). Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

После медицинского обследования у Заболотного диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Точные сроки возвращения 30-летнего футболиста в общую группу определятся после оценки эффективности стартовой терапии через несколько дней.

Напомним,что Антон покинул поле в конце первого тайма столичного дерби, которое состоялось 8 августа. ЦСКА уступил «Динамо» со счетом 1:2. В предыдущей встрече красно-синие также потерпели поражение от «Локомотива» (1:2).

После трех матчей в чемпионате России подопечные Алексея Березуцкого расположились на девятой строчке, набрав три очка.

В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с «Ростовом». Встреча состоится 14 августа и начнется 20:00 по московскому времени.