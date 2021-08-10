Источник: Месси подпишет с «ПСЖ» двухлетний контракт

Нападающий сборной Аргентины Лионель Мессии подпишет двухлетний контракт с «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

По информации источника, подписание соглашения произойдет после того как 34-летний форвард пройдет медицинское обследование, которое назначено на вторник. В среду же в «Парке де Пренс», стадионе «ПСЖ», должна пройти пресс-конференция.

Напомним, что 8 августа Лионель подтвердил, что покидает «Барселону». Ранее руководство испанского клуба заявило, что не подпишет новый контракт с Месси из-за финансовых и структурных препятствий со стороны ла лиги.