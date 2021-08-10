Президент «Урала» не стал комментировать информацию об увольнении главного тренера команды

Президент «Урала» Григорий Иванов, отвечая на вопрос об увольнении главного тренера команды Юрия Матвеева, сказал, что нужно доверять только официально опубликованной информации.

«Слухи не комментирую. Если в клубе произойдут изменения, мы опубликуем всю информации на сайте», - приводит слова Иванова Sport24.ru.

Добавим, что после трех туров российской премьер-лиги «Урал» набрал одно очков, сыграв вничью с «Нижним Новгородом» (1:1) и проиграв «Краснодару» (0:3) и «Сочи» (0:2).