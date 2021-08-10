Шалимов сменил Матвеева на посту главного тренера «Урала»

Екатеринбургский «Урал» на своем официальном сайте объявил сначала о расставании с главным тренером Юрием Матвеевым, а потом о назначении на данный пост Игоря Шалимова.

«Клуб надеется на плодотворное сотрудничество с Игорем Михайловичем. Руководство и все сотрудники окажут главному тренеру всю необходимую помощь в работе. Новый наставник «Урала» уже прилетел в Екатеринбург и завтра проведет первую тренировку», - написано в сообщении пресс-службы «Урала».

Шалимов известен прежде всего по тренерской работе в «Краснодаре» в 2016-2018 годах. Последней командой, которой он руководил был «Ахмат», откуда он был уволен на фоне критики граждан Российской Федерации, требующих помощи у Правительства в период пандемии коронавируса.

Добавим, что после трех туров российской премьер-лиги «Урал» набрал одно очков, сыграв вничью с «Нижним Новгородом» (1:1) и проиграв «Краснодару» (0:3) и «Сочи» (0:2).