Виталий Мешков совершил две ошибки в пользу «Зенита» в матче против «Ростова»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС), проанализировав работу российского арбитра Виталия Мешкова на матче второго тура российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» - «Ростов» решила, что он совершил две результативных ошибки, сообщает «МК-Спорт».

Во-первых, Мешков должен был не засчитывать первый гол полузащитника сине-бело-голубых Александра Ерохина из-за того, что во время атаки другой хавбек «Зенита» Далер Кузяев наступил на ногу защитнику «Ростова».

Во-вторых, на 32-й минуте главный арбитр должен был поставить пенальти в ворота «Зенита» за фол в своей штрафной вратаря действующего чемпиона России Михаила Кержакова.

Добавим, что после трех туров «Зенит» идет без потерь, тогда как «Ростов» набрал всего одно очко.