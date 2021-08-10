Билялетдинов считает, что у «Спартака» нет шансов пройти «Бенфику» в Лиге чемпионов

Экс-полузащитник московского «Спартака» Динияр Билялетдинов рассказал, что его бывший клуб может противопоставить «Бенфике» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Отсутствие Промеса и Мозеса сильно повлияют на игру «Спартака»: два атакующих футболиста — это серьезная потеря. У тренера очень мало шансов для развития атаки в сегодняшней игре. Шансов откровенно мало, что «Спартак» пройдет дальше, но биться надо до последнего. На одну игру можно настроиться, но не против «Бенфики». Я рассчитываю на стандартное положение, пенальти, удаление у соперника, а так — шансов нет», - приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Матч «Бенфика» - «Спартак» начнется сегодня в 22:00 мск, первая встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу португальского клуба. Напомним, что правило гостевого гола отменено.