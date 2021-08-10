«Снова вместе» - Неймар о возможном переходе Месси в «ПСЖ» (фото)

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отреагировал на переход во французский клуб своего бывшего партнера по «Барселоне», нападающего Лионеля Месси.

Бразилец заснял и опубликовал в Instagram отрывок своих совместных действий на поле с аргентинцем и добавил надпись «Снова вместе», а также смайлики огня и сердца.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси играл за основной состав «Барселоны» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истек в конце июня. В прошлом сезоне 34-летний форвард провел в «Испанском примере» 35 матчей, забил 30 голов (три с пенальти) и отдал девять результативных передач.