Наингголан покинет «Интер»

«Интер» и полузащитник Раджа Наингголан приняли решение расторгнуть контракт, сообщает Sky Sport Italia.

За расторжение договора с «Интером», истекшего в сезоне, полузащитник также получит денежную компенсацию. Он планирует продолжить свою карьеру в «Кальяри».

В прошлом сезоне Наингголан играл за «Кальяри» в аренде. На его счету 22 матча и один гол. Ранее Наингголан выступал за «Рому» (2014-2018), где провел более 150 матчей и забил 28 голов в Серии А.

В августе 2017 года Наингголан объявил о своем уходе из сборной Бельгии и раскритиковал главного тренера сборной Роберто Мартинеса. В ноябре 2017 года Раджа через несколько месяцев был вызван в стан сборной. На одной из тренировок национальной сборной он получил травму паха. После того, как Наингголан не был включен в заявку национальной сборной на ЧМ-2018, он объявил о своем окончательном уходе из национальной сборной.