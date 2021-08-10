Официально: Месси стал игроком «Пари-Сен-Жермен»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал футболистом «Пари Сен-Жермен». Французский клуб разместил в своем Twitter видео в честь новичка.

Ранее сообщалось, что Месси подпишет двухлетний контракт с «ПСЖ» с возможностью продления еще на сезон. Его зарплата составит примерно 35 миллионов евро в год, включая бонусы.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Уход Лео подробно объяснил президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

Месси играл за основной состав «Барселоны» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истек в конце июня. В прошлом сезоне 34-летний нападающий провел в «Испанском примере» 35 матчей, забил 30 голов (три с пенальти) и отдал девять результативных передач.