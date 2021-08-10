Французская олимпийская чемпионка по гандболу возмустилась Месси на обложке L’Équipe

Французская гандболистка Клеопатра Дарле выразила возмущение тем, что аргентинский футболист Лионель Месси был помещен на обложку последнего номера L'Équipe.

Женская сборная Франции по гандболу одержала историческую победу в финале Олимпийских игр 2020 года в Токио, Япония. Француженки обыграли действующую чемпиона Игр в Рио-де-Жанейро - команду России со счетом 30:25.

«История повторяется ...Разве мы не заслуживаем первой полосы?»

Ранее стало известно, что бывший нападающий «Барселоны» Месси стал футболистом французского «Пари Сен-Жермен». Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон.