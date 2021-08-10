Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может вернуться в «Аякс», сообщает Football Italia. Все будет зависеть от того, снимет ли игрок кардиостимулятор.

Если датчанин избавится от устройства в ближайшие месяцы, то останется в миланском клубе. Если у игрока все еще есть кардиостимулятор, он рассмотрит возможность вернуться в «Аякс»

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии у игрока сборной Дании случилась остановка сердца и он потерял сознание. Врачам пришлось реанимировать его на девять минут, в том числе сделать искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Кристиана унесли с поля на носилках, накрыли флагами и отправили в больницу.

Эриксену имплантировали кардиостимулятор, чтобы нормализовать пульс.

Текущий контракт 29-летнего датчанина с «Интером» рассчитан до 30 июня 2024 года. Полузащитник играет за миланцев с 2020 года, вместе с ними стал чемпионом Италии.