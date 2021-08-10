Президент «Урала» рассказал, когда принял решение назначить Шалимова на пост главного тренера

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, когда и почему решил назначить Игоря Шалимова на пост главного тренера.

«Игорь Михайлович — топовый тренер, который усилит нашу команду. Считаем, что он способен дать нужный результат. Такое решение мы приняли именно после матча с «Сочи». Еще вчера об этом никто не знал», - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Шалимов известен прежде всего по тренерской работе в «Краснодаре» в 2016-2018 годах. Последней командой, которой он руководил был «Ахмат», откуда он был уволен на фоне критики граждан Российской Федерации, требующих помощи у Правительства в период пандемии коронавируса.