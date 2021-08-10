«Бавария» прокомментировала возможное подписание Рибери

Председатель «Баварии» Оливер Кан рассказал о возможном возвращении в клуб полузащитника Франка Рибери.

«Мы с Франком прекрасно провели время. Мы много разговаривали и даже встретились однажды вечером в ресторане. Но мы не думаем о подписании контракта с ним», - цитирует Spox Кана.

Ранее сообщалось, что Рибери индивидуально тренируется в Мюнхене и рассматривает различные варианты продолжения карьеры, в том числе возвращение в «Баварию».

Рибери защищал цвета «Баварии» с 2007 по 2019 год. В составе немецкого клуба полузащитник является чемпионом Германии (сезон 2007/2008, 2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016. / 2017, 2017/2018, 2018/2019), обладателем Кубка (сезон 2007/2008, 2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2018/2019) и Суперкубка (2010, 2012, 2016, 2017, 2018) страны, а также победительем Лиги чемпионов (сезон-2012/2013). Последним клубом Рибери была «Фиорентина».