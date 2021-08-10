«Манчестер Юнайтед» не будет покупать Триппьера за 50 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» вышел из состава претендентов на защитника «Атлетико» Кирана Триппьера. Английский клуб наотрез отказался выплатить необходимые 50 миллионов евро за 30-летнего футболиста, сообщает The Times.
В прошлом сезоне Триппьер сыграл за «Атлетико» 35 матчей, в которых сделал шесть результативных передач. В составе сборной Англии защитник сыграл пять матчей на Евро-2020 и стал вице-чемпионом Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
источник: The Times