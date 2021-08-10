Гари Линекер: Возможно, в «ПСЖ» будет играть лучшее трио планеты

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер поделился своими мыслями о переходе нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

«Мое сердце разбивается, когда видишь, как Месси покидает «Барселону». Но для него это не конец карьеры. Учитывая, что Криштиану Роналду находится на закате своей профессиональной карьеры, мы можем увидеть Месси в линии атаки, состоящего, пожалуй, из трех лучших игроков планеты ..если Мбаппе останется в клубе», - написал Линекер в своем письме в твиттере.

Сегодня, 10 августа, Месси стал игроком ПСЖ. Ранее сообщалось, что аргентинец подпишет двухлетний контракт с парижанами с возможностью продления еще на сезон. Его зарплата составит примерно 35 миллионов евро в год, включая бонусы.