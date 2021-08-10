Бонуччи уверен, что переход Месси в «ПСЖ» не окажет воздействия на Роналду

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о будущем нападающего Криштиану Роналду в туринском клубе. Футболист считает, что переход нападающего Лионеля Месси в ПСЖ никак не отразится на португальце.

«Думаю, Роналду остался бы, даже если бы Месси не перешел в «ПСЖ». Он важен для «Ювентуса», я уверен, что в этом году он поможет нам достичь всех наших целей », - цитирует Бонуччи Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что 36-летний Роналду подумывает о смене клуба.

Месси дебютировал в составе «Барселоны» в 2004 году. Всего за сине-гранатовых он провел 778 матчей, в которых забил 672 мячей и отдал 305 результативных передач.