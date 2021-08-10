Рамзан Кадыров: Я очень надеюсь, что в России в скором времени появятся свои Месси

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал переход Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ».

Теперь же, с его уходом из «Барселоны», многие болельщики испытали настоящий шок. Клуб уже не станет прежним, да и немалая часть болельщиков может переметнуться вслед за гениальным Месси. В футбольном мире перевёрнута очередная страница истории. Но уже можно смело сказать, что голы, которые Лионель отправил в ворота соперников, являются вершиной красоты футбола. За такие моменты мы и любим этот вид спорта.

Я искренне надеюсь, что у нас в России будут свои «Месси», а возможно, даже футболисты получше него. Время покажет. Но сегодня нет никого лучше Лионеля Месси — автора и художника гениальной игры и блестящих нестандартных действий на поле!» — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Месси дебютировал в составе «Барселоны» в 2004 году. Всего за сине-гранатовых он провел 778 матчей, в которых забил 672 мячей и отдал 305 результативных передач.