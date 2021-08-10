Понсе может покинуть «Спартак» и перейти в «Ланс»

Французский «Ланс» хочет приобрести аргентинского нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе, сообщает Score.fr.

По информации издания, будущее Понсе во многом зависит от выступления «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов. Если красно-белые не смогут пробиться в групповой этап европейского клубного турнира, то руководство московской команды выставит центрального форварда на трансфер.

Отмечается, что в этом случае «Ланс» вполне сможет составить конкуренцию шотландскому «Селтику» в борьбе за аргентинского нападающего «Спартака».

В сезоне-2020/21 24-летний Понсе провел за «Спартак» 28 матчей во всех турнирах, забил десять голов и отдал три результативные передачи. Срок действующего контракт аргентинца со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года, а портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.