«ПСЖ» ответил на вопрос о покупке Погба

ПСЖ отказался от покупки этим летом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Французский клуб продолжит следить за ситуацией и вернется к этому вопросу в следующем трансферном окне, особенно если Погба не продлит свой контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

В то же время британцы были готовы освободить Погба, у которого был всего год личного контракта. Клуб из Манчестера хотел получить за своего полузащитника около 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Погба провел 42 матча, забил 6 голов и сделал 9 результативных передач. Его текущий контракт с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2022 года.