Себальос получил травму голеностопа и выбыл на неопределенный срок из состава

У полузащитника «Реала» и Испании Даниэль Себальоса был диагностирован разрыв связок голеностопного сустава, сообщает официальный сайт «Реала». Сроки выздоровления игрока не упоминаются.

Напомним, полузащитник получил серьезную травму в матче олимпийского футбольного турнира со сборной Египта (0:0). В конце первого тайма египетский форвард Тахер Мохамед наступил Себальосу на левую лодыжку. Нога испанца выгнулась в противоположную сторону, что привело к серьезным повреждениям. Врачи помогли футболисту, после чего он смог покинуть поле. Вместо полузащитника на поле вышел Хон Монкайола.

Себальос играет за «Реал Мадрид» с 2017 года. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 27 миллионов евро.