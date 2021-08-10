Президент «Урала» сообщил, что Матвеев останется в системе клуба

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал про будущее экс-главного тренера клуба Юрия Матвеева.

«Мы всегда расстаемся с людьми на взаимном уважении. Да мы и не расстались с Юрием Матвеевым, потому что он работает в нашем клубе с самого начала, он и играл у нас. Сейчас он возьмет паузу, передохнет, и мы найдем ему применение. Матвеев останется в клубе», - приводит слова Иванова «Чемпионат».

Напомним, что Матвеев начал исполнять обязанности главного тренера «Урала» с 20 июля 2020 года, впоследствии избавившись от приставки «И.о». Прошлый сезон екатеринбургский клуб закончил на 12-м месте в российской премьер-лиге, но в текущим чемпионате набрал одно очко в трех матчах, после чего поменял главного тренера.