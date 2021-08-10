Мостовой - о переходе Месси в «ПСЖ»: Теперь у них сборная мира

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал подписание «ПСЖ» шестикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси.

«Все шло к переходу Месси в Париж. Понятно, что основная задача — выиграть Лигу чемпионов. Если «ПСЖ» не выиграет ее с этим составом, то их надо будет разогнать всех, а футбол в Париже закрывать. У них просто сборная мира», - приводил слова Мостового «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что аргентинец подпишет двухлетний контракт с «ПСЖ» с возможностью продления еще на сезон. Его зарплата составит примерно 35 миллионов евро в год плюс бонусы.