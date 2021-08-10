ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Лига Европы 2-й тайм, 76' Флора 1 Омония 1
Лига чемпионов 1-й тайм, 33' Шериф 0 Црвена Звезда 0
Лига чемпионов 1-й тайм, 34' Славия П 0 Ференцварош 0
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 34' Лейшойнш 2 Фаренсе 1
Лига чемпионов 1-й тайм, 3' Шахтёр Д 0 Генк 0
Лига конференций 21:00 Домжале 0 Русенборг 0
Лига чемпионов 21:00 Мидтьюлланн 0 ПСВ Эйндховен 0
Лига чемпионов 21:00 Монако 0 Спарта П 0
Лига чемпионов 21:00 Лудогорец 0 Олимпиакос 0
Лига чемпионов 21:30 Янг Бойз 0 ЧФР Клуж 0
Лига Европы 21:30 Слован Бр 0 Линкольн 0
Лига чемпионов 22:00 Бенфика 0 Спартак М 0
Лига чемпионов 22:00 Легия 0 Динамо З 0
Лига чемпионов 22:00 Рейнджерс 0 Мальмё 0
10 августа 20:02
автор: Александр Бойченко

Головин выйдет с первых минут в матче Лиги Чемпионов со «Спартой»

Матч начнется в 21:00 мск.

Стали известны стартовые составы «Монако» и пражской «Спарты» на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начнёт матч с первых минут.

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Дисаси, Бадьяшиль, Энрике, Чуаэми, Фофана, Головин, Мартинш, Бен-Йеддер, Фолланд.

«Спарта»: Ницэ, Виснер, Панак, Ханко, Полидар, Соучек, Павелка, Сачек, Карабец, Пешек, Гложек.

Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

Первый матч завершился со счётом 2:0 в пользу монегасков.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Игорь Шалимов возглавил "Урал""Ростов" сыграл вничью в первом матче под началом Юрия СёминаИнтересные факты из карьеры Валентины Шевченко в UFCЧто известно о засудившем Аверину украинском арбитреЗарипова объяснила, почему Аверина проиграла Ашрам на ОлимпиадеМиро плюнула в лицо Утяшевой за поддержку Ашрам
Месси с Головиным — в одном чемпионате! Как «ПСЖ» собрал все сливки и не нарушил фэйр-плей
Лионель Месси прибыл в Париж для подписания двухлетнего контракта с «ПСЖ» с возможностью продления еще на год.
Как воспринимать то, что Капризова все лето отправляют в ЦСКА? Как глупые вбросы в переговорах с «Миннесотой»
Как воспринимать то, что Капризова все лето отправляют в ЦСКА? Как глупые вбросы при переговорах с "Миннесотой"
Париж, Париж, сон наяву… В «ПСЖ» уверяют, что Месси будет только у них, но это ничего не значит
Экс-лидер «Барсы» Лионель Месси пока изучает предложение парижан, однако не дал окончательного ответа.
Емельяненко и Джонсон подерутся 23 октября. Как Последний Император попрощается с ММА?
Bellator анонсировал долгожданный камбэк Федора Емельяненко: в октябре в Москве легендарный российский боец выйдет в клетку против американца Тимоти Джонсона. «Плеймейкер» заранее прикидывает шансы.
«В Москве Федору будет сложнее, чем было бы в Америке». Минаков — о бое Емельяненко против Джонсона
Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от поединка Федора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона, который должен состояться 23 октября 2021 года на «ВТБ Арене».
Губит футбол не пиво… Ну наконец-то правительство одобрило продажу алкоголя на стадионах России
Изменения внесут в законопроект о продаже пива на стадионах ко второму чтению - и это хорошие новости для отечественного футбола.
ЦСКА и «Спартак» теперь товарищи. По несчастью
Три тура РПЛ позади (если не считать матч «Сочи» и «Урала»), а тем для обсуждений вагон. Главные – это московские беды. «Спартак» и ЦСКА провалили старт сезона, но каждый по-разному.
Эксперимент с Березуцким опять провалился. Как «Динамо» победило ЦСКА и село на колесо «Зениту»
Бело-голубые по всем статьям переиграли в столичном дерби армейцев: счет 2:1 не отражает их большого преимущества в центральном матче 3-го тура РПЛ.
Семин вдохнул в «Ростов» жизнь на глазах у Карпина. Каким получился первый матч Палыча в РПЛ-2021/22
В третьем туре Российской Премьер-Лиги «Химки» дома сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).
У нас самое низкое место со времен Российской Империи, но все равно спасибо! Итоги последнего дня Олимпиады
«Плеймейкер» подводит итоги 8 августа на Олимпийских играх в Токио.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика