Головин выйдет с первых минут в матче Лиги Чемпионов со «Спартой»

Стали известны стартовые составы «Монако» и пражской «Спарты» на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начнёт матч с первых минут.
«Монако»: Нюбель, Сидибе, Дисаси, Бадьяшиль, Энрике, Чуаэми, Фофана, Головин, Мартинш, Бен-Йеддер, Фолланд.
«Спарта»: Ницэ, Виснер, Панак, Ханко, Полидар, Соучек, Павелка, Сачек, Карабец, Пешек, Гложек.
Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.
Первый матч завершился со счётом 2:0 в пользу монегасков.