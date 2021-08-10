Месси прошел медицинское обследование в «ПСЖ»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси успешно прошел медицинское обследование в «Пари Сен-Жермен», сообщил на своей странице в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По словам источника, в ближайшее время аргентинский футболист прибудет в отель, чтобы уладить все технические вопросы, связанные с переходом в «ПСЖ». Напомним, завтра, 11 августа, Месси проведет пресс-конференцию на стадионе «Парк де Пренс».

Месси дебютировал в составе «Барселоны» в 2004 году. Всего за сине-гранатовых он провел 778 матчей, в которых забил 672 мячей и отдал 305 результативных передач. Спустя 16 лет аргентинец покидает «Барселону».