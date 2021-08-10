«Шахтер» из Караганды вышел в раунд плей-офф Лиги конференций

Футболисты карагандинского «Шахтера» одержал победу над украинским «Колосом» в ответном матче 3-го раунда Лиги конференций.
Основное время встречи, как и в первом матче, завершилось вничью – 0:0.
В дополнительное время командам также не удалось выявить победителя, в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты казахстанского клуба – 3:1.
В плей-офф турнира «Шахтер» сыграет с победителем пары «Спартак» (Трнава, Словакия) – Маккаби (Тель-Авив, Израиль). Матчи раунда плей-офф пройдут 19 и 26 августа.
источник: «Советский спорт»