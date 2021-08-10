«Химки» подписали контракт с нападающим «Фенербахче»

«Химки» на официальном сайте объявили о трансфере нападающего «Фенербахче» Кемаля Адеми. 25-летний швейцарский футболист прошел медицинское обследование и подписал контракт с подмосковным клубом. За красно-черных Адеми сыграет под 9-м номером.

«Добро пожаловать, Кемаля! Желаем успехов на поле», - говорится в сообщении пресс-службы« Химок »на немецком языке.

Кемаль Адеми - выпускник швейцарского «Санкт-Галлена», в котором начал свою карьеру в профессиональном футболе. Позже форвард перебрался в «Хоффенхайм», а летом 2018 года стал игроком швейцарского клуба «Ксамакс». Позже Адеми играл за «Базель», в котором дебютировал в Лиге Европы УЕФА. Последним клубом форварда стал турецкий «Фенербахче».