«Спартак» опубликовал стартовый состав на матч с «Бенфикой»

Стали известны стартовые составы «Бенфики» и «Спартака» на ответные матчи 3-го тура квалификации Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе Da Lush в Лиссабоне.
Бенфика: Влаходимос, Лукас Вериссимо, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Гонсалвес, Жоао Марио, Вейгл, Пицци, Рафа Силва, Рамос.
Спартак: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Ларссон, Понсе.
В первом матче, который состоялся в Москве 4 августа, «Бенфика» обыграла «Спартак» 2:0.
И для «Спартака», и для «Бенфики» этот этап стал первым в текущем отборочном раунде Лиги чемпионов. Победитель пройдет в раунд плей-офф, где определится полный список участников группового этапа основного еврокубка.