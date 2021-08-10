Карпин рассказал о встрече с футболистами питерского «Зенита»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с футболистами «Зенита».

«Я разговаривал со всеми ребятами около часа, как и с Дзюбой. Если отдельно для Артема - десять часов. Ничего сверхъестественного. Встреча прошла точно так же, как и со всеми другими игроками, с которыми я встречался ранее - мы говорили о том, что для меня было важно. Встреча прошла продуктивно», - сказал тренер.

Первый матч под руководством Карпина сборная России сыграет 1 сентября. В квалификации ЧМ-2022 россияне примут хорватов на стадионе «Лужники».