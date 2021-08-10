Александр Самедов: Сложно понять, что в голове у Месси и из чего он исходил

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Самедов рассказал о переходе Лионеля Месси в парижский «ПСЖ».

«Это мегамасштаб. Мегабольно для «Барселоны» и мегакруто для «ПСЖ». Думаю, «Атлетико» и «Манчестер Сити» могли бы дать ему одинаковую зарплату плюс-минус. Я не знаю всех нюансов финансового фэйр-плей. Возможно, Месси будет комфортно воссоединиться с Неймаром - хотя в «Атлетико» он мог бы снова сыграть с Суаресом. Сложно понять, что у него в голове и из чего он исходил» , - сказал Самедов «Газете.Ru».

5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Месси - воспитанник каталонского клуба. Дебютировал за основной состав в 2004 году. Вместе с сине-гранатовым завоевал 35 титулов. Нападающий шесть раз выигрывал Золотой мяч. В прошлом сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 голов и отдал девять результативных передач.