«Шериф» и «Ференцварош» вышли в финальный раунд квалификации Лиги Чемпионов

В ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов молдавский «Шериф» обыграл сербскую «Црвену Звезду». Встреча прошла на стадионе «Шериф» в Тирасполе (Молдова) и завершилась со счетом 1:0.

В конце первого тайма защитник «Шерифа» Данило Арболеда Уртадо забил единственный гол, которому ассистировал Фрэнк Кастанеда. Первый матч завершился со счетом 1: 1. «Шериф» вышел в финал квалификации, где сыграет с победителем пары «Динамо» Загреб - «Легия».

В другом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов чешская «Славия» обыграла венгерский «Ференцварош». Единственный гол забил Лукас Масопуст. «Ференцварош» вышел в финал квалификации, обыграв «Славию» в первом матче со счетом 2:0, и теперь сыграет с победителем пары «ЧФР Клуж» - «Янг Бойз».