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10 августа 22:11
автор: Александр Бойченко

В контракте Месси есть приоритетные права для сборной Аргентины

Аргентинцы проведут несколько матчей квалификации к ЧМ-22 в сентябре.

Контракт нападающего Лионеля Месси с «Пари Сен-Жермен» включает пункт о приоритете для Аргентины, сообщает Tyc Sports.

По словам источника, в соглашении 34-летнего футболиста с французским клубом сказано, что сборная является приоритетом для аргентинца перед официальными и товарищескими матчами национальной сборной. Кроме того, Месси убедил руководство «ПСЖ» предоставить медицинскому персоналу сборной Аргентины доступ к помещениям клуба.

В сентябре сборная Аргентины сыграет 3 матча в квалификации ЧМ-2022. 2 сентября «альбиселесте» на выезде сыграют с Венесуэлой, затем 5 сентября они встретятся с Бразилией, а 9-го дома примет Боливию.

Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. За это время он смог выиграть лишь один турнир - минувшим летом аргентинцы выиграли Кубок Америки, обыграв в финале Бразилию 1:0.

источник: TyC Sports
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