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10 августа 23:11
автор: Александр Бойченко

Головин прокомментировал проход «Монако» в финальную стадию квалификации

«Монако» прошел «Спарту» по сумме двух матчей (5:1).

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал домашнюю победу над «Спартой» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (3:1).

Россиянин забил победный гол.

«После первого матча у нас было комфортное преимущество. Сегодня нам просто нужно было собраться и ответственно подойти к игре, что мы и сделали. В принципе, они могли забить и до перерыва, но так сложилось, что открыли счет только во втором тайме. Я, конечно, рад своему голу, но самое главное, мы вышли в следующий раунд.

Переход Месси в ПСЖ? Мне здесь нечего комментировать. У нас есть свои цели и задачи. Но здорово, что он попал в Лигу, будет интересно. «ПСЖ» в любом случае серьезный соперник, здесь много сильных игроков», - сказал Головин «СЭ».

источник: «Спорт-Экспресс»
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