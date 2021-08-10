«ПСЖ» официально представил Месси (видео)

«ПСЖ» официально представил нападающего Лионеля Месси. Парижане опубликовали с аргентинцем в футболке с номером 30.

Месси ранее успешно сдал медицинское освидетельствование в команде «Пари Сен-Жермен». Сообщалось, что в ближайшее время аргентинский футболист должен прибыть в отель, чтобы уладить все технические вопросы, связанные с переходом в «ПСЖ». Завтра, 11 августа, Месси проведет пресс-конференцию на стадионе «Парк де Пренс».

Месси дебютировал за «Барселону» в 2004 году. Всего он сыграл за сине-гранатовые 778 матчей, в которых забил 672 гола и отдал 305 результативных передач. Месси является обладателем шести Золотых мячей по версии France Football.